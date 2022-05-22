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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Шостці провели в останню путь трьох захисників України

За мир і волю нашої Батьківщини гинуть найкращі українці, найкращі шосткинці.

Сьогодні ми прощалися з трьома захисниками України – командиром батальйону Максимом Юрійовичем Киричуком та військовослужбовцями Андрієм Анатолійовичем Дьоміним і Володимиром Михайловичем Елешкевичем.

МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ КИРИЧУК — майор Збройних сил України, відомий учасник російсько-української війни. У 2014 році Максим Юрійович став на захист рідної країни. Пройшов Дебальцеве, Авдіївку, Слов’янськ. З 2016 року був призначений командиром мінометної батареї в одному з батальйонів, а у 2017 році обійняв посаду заступника командира батальйону з озброєння. З березня минулого року Максим Киричук командував батальйоном і став для багатьох шосткинців, наших земляків, мудрим наставником і прикладом для наслідування… Таким він залишався до останнього дня життя, коли очолив контрнаступ на рашистських окупантів на одній з найбільш небезпечних ділянок фронту.

АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ДЬОМІН народився в нашому місті в 1983 році. Навчався в школах № 1 та 2, а в 2004 році закінчив Чернігівський юридичний коледж. В листопаді 2019 році підписав контракт і став на захист України. За словами рідних, саме на фронті чоловік знайшов сенс свого життя – у боротьбі за свободу рідної землі та у підтримці побратимів. 23 лютого 2022 року Андрій пішов в наряд, і додому вже не повернувся… Загинув 18 травня на полі бою, безстрашно захищаючи своїх братів по зброї.

ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЕЛЕШКЕВИЧ народився в 1970 році. Закінчив морське училище та кілька років присвятив морській службі, мав звання «гвардії прапорщик морської піхоти». Після повернення додому працював на одному з провідних підприємств Шостки. За словами близьких, Володимир Михайлович був дуже доброю та безвідмовною людиною, чистою душею, прекрасним батьком і товаришем. З дружиною Людмилою прожив 30 років, виростив двох дітей. Дуже любив домашніх тварин і піклувався про них. В січні 2022 року Володимир Елешкевич вступив на військову службу. Загинув 15 травня під час виконання службового завдання.

Вічна шана та вічна пам’ять Героям!

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