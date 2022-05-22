У Сумах суд видалився до нарадчої кімнати у справі за обвинуваченням чоловіка у підриві банкоматів

За матеріалами справи громадянин П. обвинувачується в тому, що протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року на території м. Суми та інших населених пунктів Сумської області проникав до нежитлових приміщень в яких знаходилися банкомати, та за допомогою вибухового пристрою пошкоджував корпуси банкоматів. Таким чином обвинувачений П. мав на меті викрадення грошових коштів, що там знаходилися. Також чоловік обвинувачується в посяганні на життя працівника поліції охорони, якого було важко поранено під час переслідування обвинуваченого.

Особа обвинувачується у вчиненні ряду кримінальних правопорушень:

ч. 2 ст. 15 – ч.3 ст. 185 КК України (закінчений замах на таємне викрадення чужого майна, вчинений повторно, поєднаний із проникненням до приміщення);

ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно, поєднана із проникненням до приміщення);

ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, а саме банкоматів, шляхом вибуху);

ч. 3 ст. 15 – ч.3 ст. 185 КК України (незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна, вчинений повторно, поєднаний із проникненням до сховища);

ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу);

ч.4 ст. 187 КК України (розбій поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень);

ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, а саме банкоматів, шляхом вибуху);

ч.3 ст.15 – ч.3 ст.289 КК України (незакінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, із погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров’я);

ст. 348 КК України (посягання на життя працівника поліції охорони).

Справа розглядається колегіально: головуючий суддя – Сибільов О.В., судді – Клименко А.Я., Мальована-Когер В.В.

Пошук в ЄДРСР судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити за номером 591/6550/17.

Зарічний районний суд м. Суми