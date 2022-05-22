Роменська громада провела в останню путь захисника України

22 травня 2022 року захищаючи Батьківщину від російських загарбників, загинув український воїн, сержант Олександр Зозуля.
Керівництво громади, рідні, друзі, бойові побратими, знайомі та небайдужі мешканці провели в останню путь нашого земляка, який у важку для країни годину без вагань став на її захист. Присутні принесли живі квіти, прихилили коліна та хвилиною мовчання віддали шану загиблому воїну.
Олександр Зозуля у складі Збройних Сил України під час антитерористичної операції та з початку повномасштабної війни, сміливо відстоював суверенітет та незалежність рідної країни. Загинув від осколкового поранення несумісного з життям.
Українці ніколи не пробачать російським загарбникам сотні жертв і страждання, які вони принесли на нашу землю. Ми пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Батьківщину.
Роменська міська рада