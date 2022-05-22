Роменська громада провела в останню путь захисника України Сумна подія знову зібрала Роменську громаду на Алеї Слави.

22 травня 2022 року захищаючи Батьківщину від російських загарбників, загинув український воїн, сержант Олександр Зозуля.

Керівництво громади, рідні, друзі, бойові побратими, знайомі та небайдужі мешканці провели в останню путь нашого земляка, який у важку для країни годину без вагань став на її захист. Присутні принесли живі квіти, прихилили коліна та хвилиною мовчання віддали шану загиблому воїну.

Олександр Зозуля у складі Збройних Сил України під час антитерористичної операції та з початку повномасштабної війни, сміливо відстоював суверенітет та незалежність рідної країни. Загинув від осколкового поранення несумісного з життям.

Українці ніколи не пробачать російським загарбникам сотні жертв і страждання, які вони принесли на нашу землю. Ми пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Батьківщину.

Роменська міська рада