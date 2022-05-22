Конотоп отримав 300 тис. грн від міжнародного альянсу для збереження історичної спадщини Відділ культури і туризму Конотопської міської ради та Конотопський міський краєзнавчий музей ім.О.М.Лазаревського отримали грант у сумі 306,8 тис. грн. від Міжнародного альянсу із захисту спадщини в зонах конфлікту - ALIPH (“ALIPH”).

У квітні 2022 року було сформовано та надіслано дві грантові заявки до Міжнародного альянсу із захисту спадщини в зонах конфлікту - ALIPH. Вони отримали схвалення і на даний час укладено два договори між начальником відділу культури і туризму Конотопської міської ради та ALIPH на суму:

204,5 тис.грн. - для Конотопського міського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського;

102,3 тис.грн. - для музею-садиби генерала М.І.Драгомирова,

що є відділом краєзнавчого музею.

Дані гранти спрямовані на охорону культурної спадщини і передбачають придбання для міського краєзнавчого музею пакувальних матеріалів для експонатів, осушувачів повітря для дотримання режиму їх збереження, фотокамери, багатофункціонального пристрою, ноутбуків, вогнегасників та встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та систем відеоспостереження.

Дякуємо Міжнародному альянсу за підтримку та фінансування музейних проєктів, метою яких є захист, відновлення та збереження культурної спадщини України. Ця співпраця – відчутна підтримка нашої громади. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю! #ALIPHFoundation

ДОВІДКОВО: Про ALIPH

Міжнародний альянс для захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) це основний глобальний фонд спрямований виключно на захист і відновлення культурної спадщини в зонах конфлікту та у постконфліктних ситуаціях. Його було засновано у 2017 році у відповідь на масове знищення культурної спадщини впродовж останнього десятиліття, переважно на Середньому Сході та Сахелі. ALIPH це публічно-приватне партнерство, що об’єднує декілька країн та приватних жертводавців. Завдяки згоді про штаб-квартиру з Швейцарською Конфедерацією, заснований у Женеві, цей швейцарський фонд користується перевагами та імунітетом міжнародної організації. На сьогоднішній день, ALIPH підтримав більше 150 проектів у 30 країнах (до прикладу, в Іраку, Ємені, Малі, Афганістані, Судані, Лівії, Північно-Східній Сирії) на 4 континентах. ALIPH фінансує конкретні проекти, що здійснюються на місці, пліч-о-пліч з місцевими партнерами, владою та громадами. Кінцева мета полягає в тому, щоб захист культурної спадщини сприяв миру та стійкому розвитку.