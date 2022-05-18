Загинув командир 13-го мотопіхотного батальйону Максим Киричук Шосткинська громада продовжує нести втрати серед наших захисників.

Як стало відомо під час апаратної наради при міському голові, вчора на фронті героїчно загинув командир 13-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади Максим Киричук, пише shostkanews.city.

22 травня під час бойових дій героїчно загинув командир 13-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади Максим Киричук. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога. "Він особисто пішов у наступ зі своїми бійцями і загинув", - додав він.

За словами мера, Максим Киричук з перших днів війни стояв на захисті наших територій від ворога. "І під Глуховом, і під Кролевцем, і під Батурином, і під Ніжином. Захищав Чернігів і не дав ворогу його зайняти. Захищав Київ. Зараз під Слов'янськом та Бахмутом йдуть надзвичайно важкі бої. Ворог застосовує усі види озброєння. Але Україна переможе", - переконаний Микола Нога. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Максима Киричука учасники апаратної наради.

Міський голова закликав мешканців Шосткинської громади підтримувати сім’ї воїнів, які зараз знаходяться на передовій

"Наші хлопці стоять на самому передньому краї, на найважчому напрямку. І я усіх попереджаю - якщо хтось хоч одне недобре слово скаже сім'ї воїна - буде покараний по повній програмі. Ми повинні розуміти, що там не сплять, а кожного дня під кулями, "Градами", снарядами. Ми повинні об'єднатися задля нашої перемоги. Іншого шляху у нас немає", - наголосив Микола Нога.

Микола Нога на своїй сторінці у Фейсбук виклав біографію військового.

Максим народився 23 березня 1989 року у смт Борова Харківської області. Після здобуття середньої освіти та проходження військової служби юнак поступив до Львівського інституту сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного національного університету «Львівська політехніка», який у вересні 2009 року набув статусу Академії сухопутних військ.

У 2014 році Максим Юрійович став на захист рідної країни. За буремні часи війни побував у багатьох гарячих точках фронту.

Пройшов Дебальцеве, Авдіївку, Слов’янськ

З 2016 року був призначений командиром мінометної батареї в одному з батальйонів, а у 2017 році обійняв посаду заступника командира батальйону з озброєння. На фронті зустрів своє справжнє кохання, а згодом народився маленький син Кирил.

З березня минулого року Максим Киричук командував батальйоном і став для багатьох наших земляків мудрим наставником і прикладом для наслідування… Таким він залишався до останнього дня життя, коли очолив контрнаступ на рашистських окупантів на одній з найбільш небезпечних ділянок фронту.

Ми згадуємо Максима Киричука як людину щиру та щедру, яка вміла цінувати життя і не втрачала надії в найскладніших обставинах. Він обожнював спорт – футбол і біг, з насолодою вирушав на рибалку. Вмів готувати і мав цілу низку «фірмових» рецептів. Запросто міг самотужки зварити борщу і нагодувати бойових побратимів. Коли видавалася вільна хвилина, мріяв про те, як побудує просторий і затишний дім та запросить на гостини родичів і друзів. Хотів після війни здійснити «всеукраїнську подорож» і відвідати всіх-всіх рідних, яких дуже любив…

Він ніколи нікого не боявся і завжди казав правду. Був дуже людяний і чесний, хвилювався за кожного солдата. Посеред воєнного пекла Максим Киричук не злякався і не сховався за спини підлеглих, а першим вийшов на передову.