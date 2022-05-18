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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:02167

У Глухові виявили авто з підробними документами

Під час несення служби на блокпосту співробітники відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області зупинили автомобіль «Audi A8», за кермом якого перебував 31-річний житель міста Путивль.

При перевірці документів правоохоронці побачили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки.
На місце була викликана слідча-оперативна група поліції.
Правоохоронці вилучили підозрілий документ, а іномарку помістили на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів відділу поліції в Глухові.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» Кримінального кодексу України, в рамках якого призначено ряд експертиз. Слідчі дії тривають.

Право Підроблені документи
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