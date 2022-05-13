На війні проти рашистів загинув військовий з Ромен Про це повідомив мер Ромен Олег Стогній у Фейсбуці.

Схиляємо голови в скорботі…

14 травня 2022 року за свободу рідної країни, за її вільне світле майбутнє загинув український воїн, лейтенант Богдан ГЕРАСЬКО.

Ворожий обстріл обірвав життєвий шлях... Мрії, сподівання молодого, найкращого сина своєї країни, який самостійно і свідомо став на захист Батьківщини, у якого попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга.

22 травня Роменська громада проведе в останню путь Героя України Богдана ГЕРАСЬКА.

Церемонія прощання відбудеться о 13.00 год. на Алеї Слави.

Неможливо вгамувати біль від втрати. Жодними словами не загоїти рани в душі. Щирі співчуття рідним і близьким Богдана.

Низький уклін українському захиснику за мужність та саможертовність!