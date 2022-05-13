На війні з рашистами загинули ще двоє шосткинців Під час виконання бойових завдань героїчно загинули наші земляки – Максим Валентинович Кравченко та Сергій Олександрович Гречко.

Люта, ненажерлива війна відбирає найкращих синів. Попереду в молодих хлопців було ціле життя – довге, прекрасне, сповнене надій…

Максим Кравченко народився у нашому місті, тут же закінчив школу № 1 та Шосткинське професійне училище. Одружився, мав двох діток-дошкільнят. Захоплювався рибалкою, працював на одному з місцевих сучасних підприємств. В 2015 році Максим Валентинович став на захист України… нещодавно його життя обірвалося. Чоловіку було лише 28 років… У невимовній скорботі молода дружина. Сиротами залишилися двоє маленьких синів. Шосткинщина плаче за своїм Героєм та проклинає вбивць!

Гречко Сергій Олександрович народився та навчався в смт Вороніж. Після школи поступив до Люботинського училища, мріяв стати провідником і подорожувати рідним краєм. Любив грати на гітарі… До війни працював на станції Терещенська провідником, потім був переведений до Конотопу. Мав дружину та доньку. Останні 5 років Сергія Олександровича пов’язані з захистом України. Весною 2022 року Сергій Гречко заплатив найвищу ціну за любов до Батьківщини, віддавши життя. Ніколи більше він не побачить доньку, не обійме родину…

Україна помститься за кожну розстріляну мрію, за кожну сльозу сироти, за кожний хрест на могилах полеглих воїнів.

Слава нашим Героям!

Вічна пам’ять і вічна шана!

Слава Україні! - повідомив мер Шостки Микола Нога.