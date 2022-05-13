У Глухові попрощалися із захисником України

Сьогодні, 19 травня, рідна земля прийняла 30-річного Віталія Миколайовича ДОРОШЕНКА, який разом із шістьома побратимами-артилеристами загинув ще 25 квітня на Харківщині. Прощались з ним у Глухові, а поховали у рідному селі Обложки.
Віднині він став воїном небесної бригади і допомагатиме побратимам і далі нищити ворога в усіх гарячих точках російсько-української війни.
Глухівська громада низько кланяється загиблому земляку за вірність присязі, сміливість і ту неймовірну любов до всього рідного, яка і дала йому сили бити ворога.
СЛАВА ГЕРОЯМ!
Вічна память!
Смерть ворогам!
Глухівська міська рада