У Глухові попрощалися із захисником України Глухівщина знову у жалобі, знову сльози і море квітів. Знову портрет військового у траурній стрічці і його нагороди. Знову люди на колінах віддають останні почесті українському воїну.

Сьогодні, 19 травня, рідна земля прийняла 30-річного Віталія Миколайовича ДОРОШЕНКА, який разом із шістьома побратимами-артилеристами загинув ще 25 квітня на Харківщині. Прощались з ним у Глухові, а поховали у рідному селі Обложки.

Віднині він став воїном небесної бригади і допомагатиме побратимам і далі нищити ворога в усіх гарячих точках російсько-української війни.

Глухівська громада низько кланяється загиблому земляку за вірність присязі, сміливість і ту неймовірну любов до всього рідного, яка і дала йому сили бити ворога.

СЛАВА ГЕРОЯМ!

Вічна память!

Смерть ворогам! Глухівська міська рада