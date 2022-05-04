Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно - Дмитро Живицький

Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно.
З вечора розпочався обстріл з артилерії та мінометів з російської сторони по території Сумського району.
Ми відбили атаку ворогу вогнем у відповідь!
З нашої сторони постраждалих немає.
О пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли село Дмитрівка, Охтирського району.
Постраждалих немає, але було влучання у приватний будинок мирних жителів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України....
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