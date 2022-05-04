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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно - Дмитро Живицький

Про ситуацію на Сумщині розповідає очільник ОВА.

Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно.

З вечора розпочався обстріл з артилерії та мінометів з російської сторони по території Сумського району.

Ми відбили атаку ворогу вогнем у відповідь!

З нашої сторони постраждалих немає.

О пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли село Дмитрівка, Охтирського району.

Постраждалих немає, але було влучання у приватний будинок мирних жителів.

Общество Обстріли Російсько-українська війна
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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