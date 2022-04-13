За добу на Сумщині знешкодили 12 вибухонебезпечних предметів За минулу добу піротехніки Сумщини виявили та знищили 12 вибухонебезпечних предметів.

17 травня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) було виявлено та знищено 12 вибухонебезпечних предметів. Серед них артилерійські снаряди, постріл для протитанкового гранатомету, сигнальні та протипіхотні міни, снаряди для реактивних систем залпового вогню і ручні гранати. Небезпечні знахідки було виявлено на території Охтирського, Сумського, Роменського та Конотопського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкатись, не намагатись перенести або розібрати та не користуватись поблизу засобами зв’язку. Необхідно відійти від місця знахідки, тим шляхом яким прийшли, на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102