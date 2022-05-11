На Сумщині підозрюваного у державній зраді депутата взяли під варту За клопотання слідчого, погодженим з прокурором Сумської обласної прокуратури, рішенням суду 16 травня 2022 року депутату Охтирської районної ради ХІІІ скликання від політичної партії «Наш Край», який підозрюється в державній зраді та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 8 червня 2022 року.

За клопотання слідчого, погодженим з прокурором Сумської обласної прокуратури, рішенням суду 16 травня 2022 року депутату Охтирської районної ради ХІІІ скликання від політичної партії «Наш Край», який підозрюється в державній зраді та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 8 червня 2022 року