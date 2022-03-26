У Сумах поліцейські зупиняють підпільний продаж спиртного

Під час проведення відпрацювання території, працівники Сумського районного управління поліції спільно зі співробітниками Бюро економічної безпеки України по Сумській області зафіксували підпільний продаж спиртного в одному із магазинів обласного центру.
Правоохоронці склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами».
Нагадуємо, що наразі у Сумах діє ряд обмежень обов’язкових до виконання. Закликаємо вас виконувати їх без виключення. Тільки спільними зусиллями та злагодженими діями ми зможемо наблизити неминучу перемогу.
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