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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:15147

У Сумах поліцейські зупиняють підпільний продаж спиртного

Дільничні офіцери поліції продовжують виявляти факти незаконного продажу алкогольної продукції, притягуючи порушників до адміністративної відповідальності.

Під час проведення відпрацювання території, працівники Сумського районного управління поліції спільно зі співробітниками Бюро економічної безпеки України по Сумській області зафіксували підпільний продаж спиртного в одному із магазинів обласного центру.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами».

Нагадуємо, що наразі у Сумах діє ряд обмежень обов’язкових до виконання. Закликаємо вас виконувати їх без виключення. Тільки спільними зусиллями та злагодженими діями ми зможемо наблизити неминучу перемогу.

Право Алкоголь
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