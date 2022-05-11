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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:401134

Ніч на Сумщині пройшла не спокійно: зруйновано міст

Близько 22.00 ракетний удар по околицям села Шпилівка, Сумського району.

Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам.

Близько 2.00 ночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.

В обох випадках обійшлося без людських жертв.

Общество
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

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