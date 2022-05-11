У Тростянці п’яні самооборонці вночі влаштували аварію Про ДТП написав у фейсбуці журналіст газети «Тиждень» Павло Зленко.

«Найбільш обговорюваною подією кількох останніх днів у Тростянці є нічна троща, яку на одній з вулиць міста влаштував екіпаж позашляховика Тростянецької комунальної самообороні (не плутати з батальйоном самооборони ЗСУ). Водій цього автомобіля, рухаючись по об`їзній трасі по вулиці Гришина, не впорався з керуванням, перекинувся, зруйнувавши при цьому кілька метрів парканів двох людських домогосподарств та два гаражі.

Те, що слідчі і рятувальники побачили, коли прибули на місце ДТП, нагадувало кадри з американського бойовика – розбитий позашляховик лежав колесами догори, навкруги шматки від розбитого авто, паркану та шиферу, на землі лежав протаранений джипом бетонний стовп. Якби не він, потужна автівка точно влетіла б в житловий будинок.

Пригода трапилася біля другої години ночі. Автомобіль загону самооборони Тростянецької міської ради (командир – мер Бова) мчав по об`їзній дорозі. Очевидно, що швидкість була настільки завеликою, що важкий джип не втримався пролітаючи над «лежачим поліцейським», його підкинуло, у повітрі перевернуло, далі авто збиває бетонний стовп з розподільчою коробкою телефонний кабелів, врізається у паркан спочатку домогосподарства №75, потім №77, таранить розташовані за парканами два гаражі (на одному із них стеля впала прямо на автомобіль).

Люди з обох будинків бігом повискакували зі своїх будинків.

Ось що розповіла мешканка одного із постраждалих домогосподарств: «Спочатку я почула шалений визг гальм, слідом - гуркіт на подвір`ї. Перша думка, що з повітря росіяни знову обстрілюють Тростянець. Я вискочила в коридор і почула голоси. Один був жіночий. Разом з трьома чоловіками всі вони нецензурно лаялись. З салону цього джипа дуже гучно грала музика. Жінка раптом зникла і залишилось троє чоловіків в уніформі. Перед нами ніхто не вибачався, навпаки лаяли, чого мовляв ми з будинків вийшли. Відразу пригрозили, щоб ніхто не викликав поліцію. Коли ми заперечили, один каже: «Будеш багато говорити, більше двох тижнів не проживеш». Інший додав: «Мовчить, а то зуби повибиваємо». І знову гучно матюкалися. На машині, яка натворила трощу, була зелена емблема з гербом Тростянецької міської ради».

До речі, позашляховик-пікап, що наробив людям стільки біди, це той самий броньований джип MITSUBISHI Pajerro, на який просив зібрати гроші Бова і який йому зрештою передав волонтер Юлій Морозов. Це той самий позашляховик, на якому Бова - командир ТрО переможно в`їжджав в місто з боку Мащанки, коли Тростянець вже звільнили військові.

…Мешканці будинків, як їх не лякали неадекватні чоловіки зі зброєю, все ж викликали поліцію. Коли приїхав наряд дорожньої поліції, то самооборонівці сказали, що у їхньої машини відірвалося колесо і тому, мовляв, трапилося це ДТП. Колесо дійсно лежало збоку на землі. Але то була запаска, а всі чотири робочих колеса була на місці. Тому причина явно не в колесі.

За інформацією наших джерел дану пригоду розслідує Тростянецька поліція. Хочеться вірити, що перевірку буде проведено належним чином. Тільки є сумніви на рахунок цього, адже пригоду навіть не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А самооборонівців навіть не обстежили в момент складання протоколу на вміст алкоголю в їх крові. Тому, як би все не обмежилося адмінкою.

А ще є великі питання по покриттю збитків, нанесеним людям і поновленню пошкодженого майна. Хто і за чий рахунок ремонтуватимуть паркани, гаражі. І за чий рахунок відновлять броньований джип?» - написав він.

Інформацію підтвердили у Сумській ОВА та прокуратурі області. Відомо, що на винуватця ДТП складено три адміністративних протоколи.