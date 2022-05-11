Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:22567

У Тростянці п’яні самооборонці вночі влаштували аварію

Про ДТП написав у фейсбуці журналіст газети «Тиждень» Павло Зленко.

«Найбільш обговорюваною подією кількох останніх днів у Тростянці є нічна троща, яку на одній з вулиць міста влаштував екіпаж позашляховика Тростянецької комунальної самообороні (не плутати з батальйоном самооборони ЗСУ). Водій цього автомобіля, рухаючись по об`їзній трасі по вулиці Гришина, не впорався з керуванням, перекинувся, зруйнувавши при цьому кілька метрів парканів двох людських домогосподарств та два гаражі.

Те, що слідчі і рятувальники побачили, коли прибули на місце ДТП, нагадувало кадри з американського бойовика – розбитий позашляховик лежав колесами догори, навкруги шматки від розбитого авто, паркану та шиферу, на землі лежав протаранений джипом бетонний стовп. Якби не він, потужна автівка точно влетіла б в житловий будинок.

Пригода трапилася біля другої години ночі. Автомобіль загону самооборони Тростянецької міської ради (командир – мер Бова) мчав по об`їзній дорозі. Очевидно, що швидкість була настільки завеликою, що важкий джип не втримався пролітаючи над «лежачим поліцейським», його підкинуло, у повітрі перевернуло, далі авто збиває бетонний стовп з розподільчою коробкою телефонний кабелів, врізається у паркан спочатку домогосподарства №75, потім №77, таранить розташовані за парканами два гаражі (на одному із них стеля впала прямо на автомобіль).

Люди з обох будинків бігом повискакували зі своїх будинків.

Ось що розповіла мешканка одного із постраждалих домогосподарств: «Спочатку я почула шалений визг гальм, слідом - гуркіт на подвір`ї. Перша думка, що з повітря росіяни знову обстрілюють Тростянець. Я вискочила в коридор і почула голоси. Один був жіночий. Разом з трьома чоловіками всі вони нецензурно лаялись. З салону цього джипа дуже гучно грала музика. Жінка раптом зникла і залишилось троє чоловіків в уніформі. Перед нами ніхто не вибачався, навпаки лаяли, чого мовляв ми з будинків вийшли. Відразу пригрозили, щоб ніхто не викликав поліцію. Коли ми заперечили, один каже: «Будеш багато говорити, більше двох тижнів не проживеш». Інший додав: «Мовчить, а то зуби повибиваємо». І знову гучно матюкалися. На машині, яка натворила трощу, була зелена емблема з гербом Тростянецької міської ради».

До речі, позашляховик-пікап, що наробив людям стільки біди, це той самий броньований джип MITSUBISHI Pajerro, на який просив зібрати гроші Бова і який йому зрештою передав волонтер Юлій Морозов. Це той самий позашляховик, на якому Бова - командир ТрО переможно в`їжджав в місто з боку Мащанки, коли Тростянець вже звільнили військові.

…Мешканці будинків, як їх не лякали неадекватні чоловіки зі зброєю, все ж викликали поліцію. Коли приїхав наряд дорожньої поліції, то самооборонівці сказали, що у їхньої машини відірвалося колесо і тому, мовляв, трапилося це ДТП. Колесо дійсно лежало збоку на землі. Але то була запаска, а всі чотири робочих колеса була на місці. Тому причина явно не в колесі.

За інформацією наших джерел дану пригоду розслідує Тростянецька поліція. Хочеться вірити, що перевірку буде проведено належним чином. Тільки є сумніви на рахунок цього, адже пригоду навіть не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А самооборонівців навіть не обстежили в момент складання протоколу на вміст алкоголю в їх крові. Тому, як би все не обмежилося адмінкою.

А ще є великі питання по покриттю збитків, нанесеним людям і поновленню пошкодженого майна. Хто і за чий рахунок ремонтуватимуть паркани, гаражі. І за чий рахунок відновлять броньований джип?» - написав він.

Інформацію підтвердили у Сумській ОВА та прокуратурі області. Відомо, що на винуватця ДТП складено три адміністративних протоколи.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Окупаційні війська завдали понад 5 млн грн збитків, пошкодивши аміакосховище в Сумах
Сегодня 08:56
Ніч на Сумщині пройшла не спокійно: зруйновано міст
Сегодня 08:40
У Тростянці п’яні самооборонці вночі влаштували аварію
Сегодня 08:22
Окупанти поширюють інформацію про конфлікт у вищому керівництві України
Сегодня 08:15
Медичні заклади у Сумах, де ведуть прийом лікарі первинної ланки (15 травня)
Сегодня 07:52
На Сумщині сьогодні буде вітряно
Сегодня 07:48
Рашисти ввечері обстріляли Велику Писарівку
Вчера 21:16
Сумські дзюдоїсти відзначилися в Кракові
Вчера 20:40
Сумські хокеїстки обіграли італійок
Вчера 20:36
Енергетики Сумщини продовжують відновлювати мережі, пошкоджені буревієм
Вчера 20:20
Сумчанка виграла срібло на забігу в Австрії
Вчера 20:04
Оперативна інформація станом на 18.00 14.05.2022 щодо російського вторгнення
Вчера 19:31
view counter

Статьи

Командир протитанкової прикордонної застави: "На Сумщині місцеві нам дуже допомагали. З їхньою допомогою коригували удари байрактарів і били колони ворожої техніки"
Вчера 09:35
"Пів голови немає". Після обстрілу села на Сумщині військовими РФ загинув чоловік
13.05.2022 19:15
Мер Охтирки Павло Кузьменко: Ми стали рашистам наче кістка в горлі
13.05.2022 16:00
"Ніхто не думав за гроші, кожен займався своєю справою". Бійці самооборони Сум потребують фінансової підтримки
13.05.2022 08:51
"Як її не вбило, не знаю" — мешканці селища Вороніж про обстріл літаками РФ
12.05.2022 13:01
Управління з питань праці роз’яснює: порядок надання відпусток в умовах воєнного стану
12.05.2022 12:32
"Стріляли і вранці, і вночі" – мешканці Білопілля і району про обстріли з російської сторони
12.05.2022 10:43
Єврейський цвинтар у Глухові, який постраждав від обстрілів рашистів, почали упорядковувати
12.05.2022 10:17
Про альтернативні способи звернення до суду
11.05.2022 12:52
«У нас біда – ніколи не караємо зло до кінця». Інтерв’ю з мером Конотопа, який заборонив УПЦ МП
11.05.2022 12:10
Як регулюються трудові відносини в умовах воєнного часу
11.05.2022 12:07
Постраждалі від вибухонебезпечних предметів, отримають одноразову компенсацію
11.05.2022 11:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.