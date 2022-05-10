На війні загинув ще один глухівець З великим сумом Глухівська міська рада сповіщає громаду про ще одну втрату під час російсько-української війни: Володимир Олексійович ЄРЕМЕНКО (30.08.1962 – 10.05.2022).

Вдивіться в це обличчя українського воїна і запамятайте його усміхненим, але твердим у намірах нищити ворога.

Уродженець села Кучерівка Володимир Єременко все доросле життя прожив у Глухові. З дружиною виростили доньку і сина, дочекались онуків. Тут у нього було щасливе розмірене життя з турботою про благополуччя родини, друзі, товариші. Свого часу служив у міліції.

Маючи бойову вдачу і прагнучи бути корисним, підписав у 2019 році контракт із ЗСУ, двічі був в зоні проведення АТО/ООС. Нагороджений державними відзнаками. Служив у 16 окремому мотопіхотному батальйоні, де був прикладом для молодих побратимів по зброї. 59-річний глухівчанин був досвідченим водієм-механіком БМП, його щиро поважали товариші.

Відважний глухівчанин залишився вірним присязі до останнього подиху. В бойових діях він був з першого дня повномасштабного вторгенення росії.

За словами дружини, останній телефонний дзвінок чоловіка були з однієї гарячої точки Луганщини, потім зв'язок був відсутній. Подробиці смерті чоловіка вона сподівається дізнатись, коли привезуть його тіло.

Слава захисникам України!

Низький уклін героїчному воїну!

Глухівська міська рада співчуває рідним і близьким справжнього патріота Володимира Олексійовича ЄРЕМЕНКА. Впевнені, він зробив все і навіть більше для України, наближаючи перемогу над рашистськими окупантами.

Глухівська міська рада