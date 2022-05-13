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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Кролевці вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку (ВІДЕО)

12 травня о 14:01, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Островського в м. Кролевець

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в одній з кімнат. На місце події було направлено черговий караул 17 – ї Державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття та покрівлю на площі о 90 кв. м, стіни на площі до 2 кв. м, меблі та речі домашнього вжитку, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будівлі, а також на сарай та гараж під однією покрівлею, розташований поруч. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання, а для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який був розташований на відстані 1 км від осередку горіння.

О 14:26 загоряння локалізували, а о 17:36 – витративши на гасіння майже 20 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на насіння було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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