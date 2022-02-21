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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:0082

Ревнивця з Ромнів, що забив до смерті свою сівмешканку, будуть тримати під вартою

За клопотанням слідчого та прокурора Роменської окружної прокуратури рішенням суду 12 травня 2022 року 35-річному підозрюваному у вбивстві співмешканки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб.

Мова йде про подію, що сталась 10 травня 2022 року близько 18 год у м. Ромни. Жінка відмовилась сказати співмешканцю, з ким вона розмовляла по телефону. На цьому ґрунті між ними виникла суперечка, під час якої чоловік близько 8 разів ударив жінку молотком по голові, а потім ще й наніс не менше 3 ударів кухонною сокиркою. Від отриманих травм 38-річна жінка померла на місці події до приїзду медиків. Співробітники поліції оперативно встановили та затримали підозрюваного у вбивстві.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

 
Право Вбивство
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