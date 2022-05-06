Сумчан запрошують на екскурсію Троїцькою

Неділя 15 травня 12:00, Троїцька, Псільська, Чугуєвський.

Прокат автомобілів, міні-електростанція, приватна обсерваторія – виявляється все це було в Сумах вже близько 100 років тому.

Розповідь про особливості минулого та сучасності під час екскурсії найцікавішим кварталом міста.

Запис тел. 050 857 0975, 050 400 8702 або пишіть у приват

У зв’язку з військовим станом екскурсія безкоштовна, але можливий благодійний внесок на реабілітацію постраждалих у війні.

Зустріч біля Харитонівського мосту (початок вул.Троїцької).