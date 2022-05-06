Сумчан запрошують на екскурсію Троїцькою
Галерея BureauArt, музей Причал Одіссея та галерея «Наша на Псільській» починають екскурсійну весну.
Неділя 15 травня 12:00, Троїцька, Псільська, Чугуєвський.
Прокат автомобілів, міні-електростанція, приватна обсерваторія – виявляється все це було в Сумах вже близько 100 років тому.
Розповідь про особливості минулого та сучасності під час екскурсії найцікавішим кварталом міста.
Запис тел. 050 857 0975, 050 400 8702 або пишіть у приват
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У зв’язку з військовим станом екскурсія безкоштовна, але можливий благодійний внесок на реабілітацію постраждалих у війні.
Зустріч біля Харитонівського мосту (початок вул.Троїцької).