У російсько-українській війні загинув артилерист з Глухова

Головний сержант—командир бойової машини обслуги реактивної артилерійської батареї Віталій Дорошенко ніс службу у 27-ій реактивній артилерійській бригаді імені кошового отамана Петра Калнишевського. Він загинув разом з шістьома побратимами в результаті ворожого обстрілу в районі виконання бойового завдання на Харківщині.

Уродженець села Обложки Віталій Дорошенко свого часу закінчив Глухівський коледж СНАУ, опанував професію техніка-електрика. Після строкової служби в армії одружився, у 2014 році народився син. Контракт із ЗСУ підписав ще у 2017 році.

Глухівчанин залишився вірним військовій присязі і в момент повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. У його руках була грізна зброя, якою він влучним вогнем нищив техніку і живу силу окупантів. Сміливо і мужньо виконував усі поставлені завдання у найважчі періоди, демонструючи професійність. Прицільний вогонь артилерії на передовій стримував ворога і допомагав українській піхоті.