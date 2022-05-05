У російсько-українській війні загинув артилерист з Глухова

Головний сержант—командир бойової машини обслуги реактивної артилерійської батареї Віталій Дорошенко ніс службу у 27-ій реактивній артилерійській бригаді імені кошового отамана Петра Калнишевського. Він загинув разом з шістьома побратимами в результаті ворожого обстрілу в районі виконання бойового завдання на Харківщині.
Схиляємо голови перед подвигом кожного захисника України! Не пробачимо смерті жодного вірного сина українського народу!
Уродженець села Обложки Віталій Дорошенко свого часу закінчив Глухівський коледж СНАУ, опанував професію техніка-електрика. Після строкової служби в армії одружився, у 2014 році народився син. Контракт із ЗСУ підписав ще у 2017 році.
Глухівчанин залишився вірним військовій присязі і в момент повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. У його руках була грізна зброя, якою він влучним вогнем нищив техніку і живу силу окупантів. Сміливо і мужньо виконував усі поставлені завдання у найважчі періоди, демонструючи професійність. Прицільний вогонь артилерії на передовій стримував ворога і допомагав українській піхоті.
30-річний Віталій Дорошенко не планував вмирати, навпаки – мріяв про щасливе життя з власною родиною на своїй землі. Обожнював рідні краєвиди, у вільну хвилину насолоджувався рибальством. Але коли настав час заплатити височенну ціну за це щастя вільної людини – воїн віддав життя. Щоб ніяка рашистська сволота не протягувала руки до вільної і незалежної держави України. Щоб наші діти виростали українцями і пишались цим поміж інших народів.
Вічна пам’ять воїну!
Його поховання буде можливим після висновків ДНК-експертизи.
Глухівська міська рада розділяє втрату з дружиною та сином, висловлює співчуття батькам.
Глухівська міська рада