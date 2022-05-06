За минулу добу піротехніки Сумщини виявили та знищили 65 вибухонебезпечних предметів 11 травня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) було виявлено та знищено 65 вибухонебезпечних предметів.

Серед них артилерійські снаряди, постріл для протитанкового гранатомету та авіаційні снаряди. Небезпечні знахідки було виявлено на територіях Боромлянської ОТГ, Лебединської ОТГ, Попівської ОТГ та м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати та користуватись поблизу засобами зв’язку. Необхідно відійти від місця знахідки, тим шляхом яким прийшли, на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області