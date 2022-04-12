На війні загинув житель Шосткинської громади Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці міський голова Шостки Микола Нога.

Війна забирає кращих синів України.

Під час виконання бойових завдань героїчно загинув Сидько Ігор Іванович, житель нашої територіальної громади.

Все життя його було пов’язане з нашим краєм. Тут він народився в багатодітній родині, здобув освіту в школі № 8, вивчився на тракториста. Працював на заводі «Імпульс» та на пилорамі, а пізніше – кухарем.

За словами близьких, Ігор Сидько завжди був душею компанії та людиною, яка завжди підтримає. Для багатьох він став не тільки товаришем і другом, але і – хресним батьком їх дітей. З любов’ю та терпінням відбудовував будинок у смт Вороніж. Мріяв, що він стане родинним оберегом для нього та доньки. Але не судилося…

В 2014 році наш земляк їде добровольцем на фронт, а пізніше – вступає до батальйону «Донбас». Які б не були складні часи, Ігор ніколи не схиляв голову та вірив у краще. За сміливість та військові успіхи був відмічений нагородами Президента України. Кожного дня Ігор Сидько наближав мир для кожного з нас і заплатив за це найвищу ціну…

Схиляємо голови перед пам’яттю героя. Молимося за упокій його душа та за Божу підтримку його родини.

Слава Герою!