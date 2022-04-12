У Глухові провели в останню путь захисника України Миколу Максимова

Нескорений український воїн Микола Валерійович Максимов залишиться в пам'яті бойових побратимів як взірець найкращих людських чеснот. "Таких людей ми не зустрічали... Це був надійний, вірний друг, один на мільйон. Загинув, виводячи інших з-під обстрілу", - кажуть його товариші.
Слава ЗСУ! Слава кожному, хто боронить Батьківщину!
Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці міський голова Шостки Микола Нога....
Під Попасною загинув молодий Герой Роменщини Микола Дем’янченко...
П’ятого травня під час виконання службових обов’язків з захисту свободи, незалежності та територіальної цілісності України загинули троє прикордонників із Білопільщини....
Про непоправну втрату йдеться у повідомленні Миколаївського старостинського округу Роменської міської територіальної громади на публічній сторінці у фейсбуці....
Колектив Ганнівсько-Вирівської гімназії глибоко сумує з приводу тяжкої втрати
ПРЯДКИ ОЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, випускника 2009 року, який загинув 9 квітня,...