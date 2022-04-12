У Глухові провели в останню путь захисника України Миколу Максимова

Нескорений український воїн Микола Валерійович Максимов залишиться в пам'яті бойових побратимів як взірець найкращих людських чеснот. "Таких людей ми не зустрічали... Це був надійний, вірний друг, один на мільйон. Загинув, виводячи інших з-під обстрілу", - кажуть його товариші.