У Сумах розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону Міський голова Олександр ЛИСЕНКО під час щопонеділкової апаратної наради наголосив на повноцінному та якісному виконанні комплексу робіт із підготовки до нового опалювального сезону.

Директор департаменту інфраструктури міста Олександр ЖУРБА повідомив, що ТОВ «Сумитеплоенерго» в рамках підготовки до опалювального сезону 2022–2023 років уже проводить гідравлічні випробування теплових мереж міста підвищеним тиском. ТОВ «Котельня північного промислового вузла» готує до нового опалювального сезону обладнання котельні. Управителі та обслуговуючі організації працюють у відповідності до своїх планів.

Очільник міста підкреслив, що повноцінне та якісне виконання комплексу робіт із підготовки до нового опалювального сезону є запорукою його вчасного початку в жовтні та успішного його перебігу.

СМР