Сумські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків Пристрій для вживання наркотичних засобів та декілька поліетиленових пакунків з ймовірною наркотичною речовиною вилучили правоохоронці у гаражі місцевого мешканця

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими Сумського районного управління ГУНП в ході проведення оперативних заходів встановили чоловіка, який може зберігати наркотичні засоби.Під час санкціонованого обшуку в його гаражі поліцейські виявили речовину, зовні схожу на амфетамін вагою 8 грамів, пристрій для вживання наркотиків та 15 грамів наркотичної речовини, зовні схожої на канабіс.

Зі слів зловмисника, наркотичні засоби він зберігав для власного вживання.

Все знайдене працівники поліції вилучили та направили на експертизу для подальшого дослідження.

За даним фактом слідчими Сумського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області