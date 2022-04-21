На війні з рашистами загинули шестеро військових 27-ї бригади з Сум 25 квітня внаслідок обстрілу противника героїчно віддали своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України шестеро військових 27-ї артбригади.

Невимовний біль і лють на ворога…!

25 квітня 2022 року внаслідок обстрілу противника героїчно віддали своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України наші побратими.

головний сержант ДОРОШЕНКО Віталій Миколайович

солдат КАРАСЬ Віталій Васильович

солдат ДЕРГАЙ Анатолій Вікторович

старший солдат ХИМИЧ Юрій Якович

солдат КУРИЛЕНКО Олександр Вікторович

солдат Палій Денис Ігорович

Командування та особовий склад 27 бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв!

Важко підібрати слова, які змогли би зменшити біль від втрати наших дорогих побратимів...

Царство Вам небесне та земля пухом…

Вічна Пам'ять та Слава загиблим Героям!!!

27 реактивна артилерійська бригада