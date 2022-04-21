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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:50201

На Сумщині поліцейські викрили водія, який перевозив контрафактний спирт

Працівниками сектору карного розшуку Конотопського районного відділу поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ було виявлено водія, який під виглядом омивача для скла перевозив близько 10 тон контрафактного спирту. За скоєне зловмисник постане перед судом.

Днями, на одній із вулиць міста Конотоп поліцейськими був зупинений вантажний автомобіль марки Volvo. Під час перевірки документів 47-річний водій надав правоохоронцям товаро-транспортну накладну, в якій заначилося, що у вантажівці знаходиться 48 бочок з омивачем для скла.

У поліцейських виникли сумніви щодо справжності даного документу, у зв’язку з чим вони викликали на місце слідчо-оперативну групу.

В ході огляду вантажу правоохоронці встановили, що в 48 бочках ємністю по 200 літрів знаходиться прозора рідина схожа на етиловий спирт. Тому автомобіль разом із вантажем було тимчасово затримано та поміщено на спеціальний майданчик, а вміст бочок відібрано і направлено для проведення відповідних експертиз.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

 

Відділ комунікації поліції в Сумській області

Право
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