На Сумщині поліцейські викрили водія, який перевозив контрафактний спирт

Днями, на одній із вулиць міста Конотоп поліцейськими був зупинений вантажний автомобіль марки Volvo. Під час перевірки документів 47-річний водій надав правоохоронцям товаро-транспортну накладну, в якій заначилося, що у вантажівці знаходиться 48 бочок з омивачем для скла.
У поліцейських виникли сумніви щодо справжності даного документу, у зв’язку з чим вони викликали на місце слідчо-оперативну групу.
В ході огляду вантажу правоохоронці встановили, що в 48 бочках ємністю по 200 літрів знаходиться прозора рідина схожа на етиловий спирт. Тому автомобіль разом із вантажем було тимчасово затримано та поміщено на спеціальний майданчик, а вміст бочок відібрано і направлено для проведення відповідних експертиз.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Відділ комунікації поліції в Сумській області