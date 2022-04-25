Відзавтра комунальний транспорт у Сумах знову платний Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький скасував своє розпорядження щодо безоплатного проїзду. Відтак, КП СМР "Електроавтотранс" відновлює оплату за проїзд у комунальному транспорті.

Разом з тим, відразу хочемо заспокоїти пасажирів:

Вартість проїзду не змінюється і здійснюється у відповідності до встановлених тарифів, тобто разовий квиток- 6 грн.; місячні проїзні на тролейбус/автобус – 240грн, Т+А – 360 грн.

КП «Електроавтотранс» і надалі продовжує перевозити пільгові категорії пасажирів БЕЗОПЛАТНО. Пільги, що встановлені державою, НЕ ВІДМІНЯЮТЬСЯ, а це значить, що пенсіонери, школярі, люди з інвалідністю та інші пільгові категорії мають і надалі право безоплатного проїзду у тролейбусах та автобусах;

Пасажири і надалі можуть користуватися проїзними квитками – вони будуть доступні у продажу вже на цьому тижні; пасажири, які придбали проїзні квитки на березень-місяць, можуть ОБМІНЯТИ їх у кондукторів, водіїв чи у касі підприємства на проїзні на ТРАВЕНЬ.