У Великій Писарівці без даху залишився будинок після обстрілів з боку Росії Без даху залишився будинок родини у Великій Писарівці на Сумщині внаслідок обстрілів селища 7 березня.

Якої ще шкоди зазнали місцеві жителі від рук російських військових, вони розповіли Суспільному.

Старше покоління сімейства Богатирів виростило дітей та няньчить онуків. Перед повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну, вони підладнали дім та господарські споруди.

Сьомого березня дах їхнього будинку, а також покрівлі на сараєві та гаражі разом із вікнами знесло повністю.

Велика Писарівка Сумської області. Квітень 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва / Суспільне Суми

Пан Олександр показує, які пошкодження нині має його дім: "Коридор, там баня, а в ній вся побутова техніка – пральна машина, душ – усе побило, батареї розбили, але ми вже зробили. Порозмерзалися труби, бо з цього моменту якраз морози були. І я ж сюди не заходив, бо це сталося близько 17 години, а ми в погребі сиділи. А зранку прийшов, спустив воду й порозривало вже".

Велика Писарівка Сумської області. Квітень 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва / Суспільне Суми

Господар будинку вважає, що їм у дах прилетів снаряд із боку Росії, бо за їхніми городами – кордон із сусідом-агресором.

Велика Писарівка Сумської області. Квітень 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва / Суспільне Суми

Уся стеля в будинку зазнала ушкоджень. Щоби через дощі ситуація не стала ще критичнішою, його господарі зробили тимчасовий дах. Від уламків лишилися сліди на дверях гаража та на велосипеді.

Велика Писарівка Сумської області. Квітень 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва / Суспільне Суми

Це не перші руйнування в селищі. Так, за день до цього, 6 березня, на цій же вулиці один будинок зазнав ушкоджень, а інший вигорів ущент.

Велика Писарівка Сумської області. Квітень 2022 р. Фото: Юлія Ніколаєва / Суспільне Суми

Неподалік від цих обійсть - церква, біля неї є кілька вирв та зруйнована одна з секцій паркану.