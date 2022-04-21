У Великій Писарівці без даху залишився будинок після обстрілів з боку Росії

Якої ще шкоди зазнали місцеві жителі від рук російських військових, вони розповіли Суспільному.
Старше покоління сімейства Богатирів виростило дітей та няньчить онуків. Перед повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації в Україну, вони підладнали дім та господарські споруди.
Сьомого березня дах їхнього будинку, а також покрівлі на сараєві та гаражі разом із вікнами знесло повністю.
Пан Олександр показує, які пошкодження нині має його дім: "Коридор, там баня, а в ній вся побутова техніка – пральна машина, душ – усе побило, батареї розбили, але ми вже зробили. Порозмерзалися труби, бо з цього моменту якраз морози були. І я ж сюди не заходив, бо це сталося близько 17 години, а ми в погребі сиділи. А зранку прийшов, спустив воду й порозривало вже".
Господар будинку вважає, що їм у дах прилетів снаряд із боку Росії, бо за їхніми городами – кордон із сусідом-агресором.
Уся стеля в будинку зазнала ушкоджень. Щоби через дощі ситуація не стала ще критичнішою, його господарі зробили тимчасовий дах. Від уламків лишилися сліди на дверях гаража та на велосипеді.
Це не перші руйнування в селищі. Так, за день до цього, 6 березня, на цій же вулиці один будинок зазнав ушкоджень, а інший вигорів ущент.
Неподалік від цих обійсть - церква, біля неї є кілька вирв та зруйнована одна з секцій паркану.