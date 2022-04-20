Які АЗС працюють на Сумщині?

Роботу АЗС оператора «ANP відновлено на 90%, АЗС «BVS» − на 60%, АЗС «OKKO» − 2 заправки. Частково працюють заправки мережі WOG.
Автозаправні станції інших операторів відновили роботу частково. Кількість пального, яке відпускають на АЗС, обмежена.
Вартість лишається у межах, дозволених на сьогодні.
Розрахуватися можна, здебільшого, карткою (безготівковий розрахунок) і талони.
За останній тиждень черги на заправки стали суттєво коротші.
Наразі пальне завозиться в усі громади, але асортимент - обмежений.
Ми працюємо над тим, аби повернути роботу мереж АЗС до звичного довоєнного часу.
Прошу ставитись до цього з порозумінням!