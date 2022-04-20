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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:04313

Які АЗС працюють на Сумщині?

Повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Роботу АЗС оператора «ANP відновлено на 90%, АЗС «BVS» − на 60%, АЗС «OKKO» − 2 заправки. Частково працюють заправки мережі WOG.
 
Автозаправні станції інших операторів відновили роботу частково. Кількість пального, яке відпускають на АЗС, обмежена.
 
Вартість лишається у межах, дозволених на сьогодні.
Розрахуватися можна, здебільшого, карткою (безготівковий розрахунок) і талони. 
 
За останній тиждень черги на заправки стали суттєво коротші.
 
Наразі пальне завозиться в усі громади, але асортимент - обмежений.
Ми працюємо над тим, аби повернути роботу мереж АЗС до звичного довоєнного часу.
Прошу ставитись до цього з порозумінням!
Экономика
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