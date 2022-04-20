На Сумщині відновлене залізничне та автобусне сполучення Інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Відновлено залізничне сполучення за маршрутами:

Харків − Ворожба («Слобожанський експрес») та у зворотному напрямку,

Суми − Краснопілля,

Тростянець (Смородине) − Ворожба,

Тростянець (Смородине) − Кириківка,

Тростянець (Смородине) − Охтирка,

Ворожба − Конотоп,

Конотоп − Бахмач,

Конотоп − Шостка,

Конотоп − Хутір Михайлівський,

Шостка − Терещенська,

Ромодан − Ромни.,

Суми - Київ (з пересадкою)

Курсують автобуси за міжміськими напрямками:

Суми − Кролевець,

Суми − Шостка,

Суми − Ямпіль,

Суми − Конотоп,

Суми − Ромни,

Суми − Глухів,

Суми − Липова Долина,

Суми − Лебедин (через Штепівку),

Суми − Буринь,

Суми − Охтирка,

Суми − Тростянець,

Шостка − Ромни,

Охтирка − Полтава,

Суми − Полтава,

Суми − Харків,

Суми − Гадяч,

Лебедин − Гадяч,

Лебедин − Полтава.

Відновлено 70% приміських автобусних маршрутів. Кількість рейсів на маршрутах менша, ніж до війни.