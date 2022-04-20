На Сумщині відновлене залізничне та автобусне сполучення

Відновлено залізничне сполучення за маршрутами:
Харків − Ворожба («Слобожанський експрес») та у зворотному напрямку,
Суми − Краснопілля,
Тростянець (Смородине) − Ворожба,
Тростянець (Смородине) − Кириківка,
Тростянець (Смородине) − Охтирка,
Ворожба − Конотоп,
Конотоп − Бахмач,
Конотоп − Шостка,
Конотоп − Хутір Михайлівський,
Шостка − Терещенська,
Ромодан − Ромни.,
Суми - Київ (з пересадкою)
Курсують автобуси за міжміськими напрямками:
Суми − Кролевець,
Суми − Шостка,
Суми − Ямпіль,
Суми − Конотоп,
Суми − Ромни,
Суми − Глухів,
Суми − Липова Долина,
Суми − Лебедин (через Штепівку),
Суми − Буринь,
Суми − Охтирка,
Суми − Тростянець,
Шостка − Ромни,
Охтирка − Полтава,
Суми − Полтава,
Суми − Харків,
Суми − Гадяч,
Лебедин − Гадяч,
Лебедин − Полтава.
Відновлено 70% приміських автобусних маршрутів. Кількість рейсів на маршрутах менша, ніж до війни.