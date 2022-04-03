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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:33556

У Сумах хочуть дерадянізувати Меморіал слави

Депутат Сумської міської ради оприлюднив своє депутатське звернення до міського голови щодо дерадянізації Меморіалу слави.

Він навів пост сумського письменника Владислава Івченка у фейсбуці, в якому той запропонував вже до 9 травня зробити перші кроки з десовітізації комплексу:

«Щороку Рускій мір у Сумах проявляв себе на 9 травня, коли під вечір запускав салют біля того, що чомусь називається Меморіал вічної слави, а насправді є класічним висером совіцького агітпропу. Робилися салюти це без офіційних погоджень, але й поліція не заважала. Цікаво, цього року у Сумах теж будуть салютувати вбивцям Маріуполя та Бучі?

Ну і питання до Chepik Volodymyr та Ірина Дяденко (цих депутатів міськради знаю особисто): чи можете ви (і ваші політичні сили) стати ініціаторами того, щоб міська влада зайнялася очищенням міста від совіцької символіки, зокрема і цього Меморіалу?

Чи маємо ми шанувати пам’ять солдат, які загинули в боях за Суми? Маємо. Але чи маємо ми робити це на совіцький лад: з Т-34, гарматою, газовою конфоркою і пам’ятником «Альоші», який заніс над Сумами свій меч і наче чекає наказу з Москви, щоб вдарити? Ні і ще раз ні. Меморіал слави потребує повної десовітизації. Здається, що Путін вважає ті території, де стоять пам’ятники Т-34 своїм землями. І краще ці мітки, поставлені совіцьким собакою, прибрати. В кількох областях це вже зроблено.

Що робити? Моя пропозиція така: Сумська міськрада має оголосити конкурс з десовітизації Меморіалу слави. Як варіант, зробити там Меморіал жертвам рускої агресії на Сумщині (це вже сотні загиблих), увічнити імена та прізвища жителів області, вбитих росіянами. Поки конкурс триватиме, до 9 травня треба прибрати зірки, танк, гармату і «Альошу» геть. Щоб жоден рускомірний покидьок не прийшов туди з салютом».

Депутат просить мера надати йому перелік заходів і планові терміни їх виконання щодо дерадянізації комплексу.

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Общество
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