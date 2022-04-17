У Сумах відбувся благодійний турнір з баскетболу 3х3 16 квітня Сумський державний університет та Федерація баскетболу Сумщини провели благодійний турнір з баскетболу 3х3 «Тримаймо стрій» серед змішаних команд.

Усі зібрані кошти, а це 3500 грн, були перераховані на рахунки Громадського фонду «Суми» та будуть спрямовані на потреби захисників України, пише basket.sumy.ua.

У змаганнях взяли участь близько 40 спортсменів у складі 10 колективів. Команди були розподілені на дві групи, в яких зіграли за коловою системою. За результатами групового етапу сформувалися півфіналісти.

У першому півфіналі «Chekhoff» з рахунком 21:17 переграв «Jugend». Другим фіналістом стала команда «Пиріжечки», яка здолала спротив команди «Pid liva» – 13:11.

Бронзовим призером змагань стали «Jugend», які перекидали «Pid liva» з-за периметру 21:12.

У фіналі хлопці з «Chekhoff» перемогли змішаний колектив «Пиріжечки» 21:16.

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