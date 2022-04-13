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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:49113

У Сумах конфлікт між батьком та сином завершився стріляниною

Внаслідок чого один дає пояснення в поліції, а інший потрапив до лікарні.

Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць обласного центру чоловік влаштував стрільбу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції на чолі з керівництвом підрозділу.

Правоохоронці встановили, що того для між 43-річним чоловіком та його 22-річним сином стався конфлікт. Внаслідок якого батько вистрелив із автомата АКС-74У сину в ногу.

Потерпілого із пораненням було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

З місця події працівники поліції вилучили автоматичну зброю та магазин до неї з набоями.

Наразі у поліції з’ясовуються всі обставини цієї події та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Поліція Сумщини

Право
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