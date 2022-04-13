У Сумах конфлікт між батьком та сином завершився стріляниною

Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць обласного центру чоловік влаштував стрільбу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції на чолі з керівництвом підрозділу.
Правоохоронці встановили, що того для між 43-річним чоловіком та його 22-річним сином стався конфлікт. Внаслідок якого батько вистрелив із автомата АКС-74У сину в ногу.
Потерпілого із пораненням було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
З місця події працівники поліції вилучили автоматичну зброю та магазин до неї з набоями.
Наразі у поліції з’ясовуються всі обставини цієї події та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.
Поліція Сумщини