За парєбріком: на Курщині підвищення цін призвело до зростання скарг до Росспоживнагляду на 32%

До Управління Росспоживнагляду по Курській області у першому кварталі цього року надійшло 550 звернень курян. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В основному, а це близько 64%, питання стосувалися роздрібної торгівлі.
Серед основних причин звернень курян до Росспоживнагляду значиться розірвання продавцями в односторонньому порядку договорів купівлі-продажу товарів дистанційним способом у зв'язку з підвищенням цін.
До Управління Росспоживнагляду по Курській області у першому кварталі цього року надійшло 550 звернень курян. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В основному, а це близько 64%, питання стосувалися роздрібної торгівлі.
Серед основних причин звернень курян до Росспоживнагляду значиться розірвання продавцями в односторонньому порядку договорів купівлі-продажу товарів дистанційним способом у зв'язку з підвищенням цін.
Також заяви курян, як розповіли в Росспоживнагляді, стосувалися питань щодо ненадання інформації про товари, послуги та їх виробників та інші порушення, пише 46tv.ru.