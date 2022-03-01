За парєбріком: на Курщині підвищення цін призвело до зростання скарг до Росспоживнагляду на 32%

До Управління Росспоживнагляду по Курській області у першому кварталі цього року надійшло 550 звернень курян. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В основному, а це близько 64%, питання стосувалися роздрібної торгівлі.

Серед основних причин звернень курян до Росспоживнагляду значиться розірвання продавцями в односторонньому порядку договорів купівлі-продажу товарів дистанційним способом у зв'язку з підвищенням цін.