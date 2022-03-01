У війні з росією загинув Олександр Прядка з Білопільщини

Колектив Ганнівсько-Вирівської гімназії глибоко сумує з приводу тяжкої втрати

ПРЯДКИ ОЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, випускника 2009 року, який загинув 9 квітня, захищаючи рідну землю - Україну. Співчуваємо рідним і близьким.

ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!