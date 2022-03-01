Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди ворога минулої доби Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 11.04.2022 року.

Як заявив один з представників рф при ООН д.полянський, росія передала ООН інформацію «про постановочне виявлення масових поховань у селі Раківка під Києвом для подальшої дискредитації армії рф».

Застерігаємо: це – маніпуляція!

Не зважаючи на офіційну заяву Прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера, пропаганда рф продовжує поширювати інформацію щодо знищення словацьких ЗРК С-300. Водночас ворог планує до запуску кампанію про здачу українських солдат в полон разом зі зброєю від союзників.

Застерігаємо: це – фейк!

міноборони рф стверджує, що «українські бойовики катують мирних жителів Слов’янська, приводом для чого є проросійські погляди людей». Також ворог зазначає, що «жителі міста вважаються ненадійними у політичному відношенні».

Застерігаємо: це – фейк!