Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди ворога минулої доби

Як заявив один з представників рф при ООН д.полянський, росія передала ООН інформацію «про постановочне виявлення масових поховань у селі Раківка під Києвом для подальшої дискредитації армії рф».
Застерігаємо: це – маніпуляція!
Не зважаючи на офіційну заяву Прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера, пропаганда рф продовжує поширювати інформацію щодо знищення словацьких ЗРК С-300. Водночас ворог планує до запуску кампанію про здачу українських солдат в полон разом зі зброєю від союзників.
Застерігаємо: це – фейк!
міноборони рф стверджує, що «українські бойовики катують мирних жителів Слов’янська, приводом для чого є проросійські погляди людей». Також ворог зазначає, що «жителі міста вважаються ненадійними у політичному відношенні».
Застерігаємо: це – фейк!
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