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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:38184

Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди ворога минулої доби

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 11.04.2022 року.

Як заявив один з представників рф при ООН д.полянський, росія передала ООН інформацію «про постановочне виявлення масових поховань у селі Раківка під Києвом для подальшої дискредитації армії рф».
Застерігаємо: це – маніпуляція!

Не зважаючи на офіційну заяву Прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера, пропаганда рф продовжує поширювати інформацію щодо знищення словацьких ЗРК С-300. Водночас ворог планує до запуску кампанію про здачу українських солдат в полон разом зі зброєю від союзників.
Застерігаємо: це – фейк!

міноборони рф стверджує, що «українські бойовики катують мирних жителів Слов’янська, приводом для чого є проросійські погляди людей». Також ворог зазначає, що «жителі міста вважаються ненадійними у політичному відношенні».
Застерігаємо: це – фейк!

Политика Фейк
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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