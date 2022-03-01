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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:18383

Дорожники Сумщини почали обстежувати найбільш пошкоджені ділянки автодоріг

Про це повідомили в державному підприємстві «Дороги Сумщини».

З початку повномасштабного вторгнення армії рф в Україну на території Сумської області технікою ворога було пошкоджено неймовірну кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, доріг районного значення та комунальних доріг міст, сіл та селищ.

Директор ДП «Дороги Сумщини» Мирослав ЗАВАЛЬНИЙ та інспектори підприємства почали обстежувати найбільш пошкоджені ділянки автомобільних доріг Сумщини. Зокрема, оглянули в Конотопському районі автомобільну дорогу місцевого значення О 191203 Лінове - Бояро-Лежачі - межа російської федерації.

ДП «Дороги Сумщини»

Общество
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