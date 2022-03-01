На Ямпільщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 11 квітня о 01:17 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Шевченко в смт Свеса, що на Ямпільщині.

Про пожежу повідомив сусід, який побачив дим та полум’я на покрівлі споруди. На місце події було направлено черговий караул 32 – го державного пожежно – рятувального посту.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття на площі до 24 кв. м. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на ще два поруч розташовані житлову будинки. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від водонапірної башти, яка була розташована на відстані 3 км від осередку горіння.

О 01:53 загоряння локалізували, а о 03:47 – витративши на гасіння майже 9 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області