Завтра у Глухові попрощаються із захисником, який загинув під Черніговом Завтра, 10 квітня, у Глухові попрощаються із майстер-сержантом Євгенієм Івановичем ПОДСТАВКОЮ (5.03.1984 – 9.03.2022).

Він загинув 9 березня в селі Лукашівка Чернігівської області. 38-річний головний сержант взводу Євгеній ПОДСТАВКА разом з побратимами із 16 окремого мотопіхотного батальйону з перших годин повномасштабного вторгнення росії виконував бойові завдання.

Він був досвідченим військовим, мужньо і відважно стримував ненависних рашистів на своїй рідній землі! А любив він свою землю надзвичайно! Обожнював рідне село Полошки, де закінчив школу. Захоплювався природою, вкладав душу в дітей. Навчався він у Глухівському агротехнічному коледжі, після армії служив у прикордонних військах, учасник АТО. У 2021 році підписав контракт із ЗСУ. Разом із своєю родиною жив у Глухові.

У загиблого героя залишились батьки, дружина, донька і син. Євгеній Подставка без вагань і страху віддав молоде життя, щоб його діти жили у вільній державі, щоб російські вбивці-мародери навіки забули думати, що українців треба знищити.

Глухівська міська рада висловлює співчуття рідним і близьким Є.І. Подставки – справжнього воїна, відданого сина України, незламного патріота.

Пам’ятаємо своїх героїв! Віримо у Збройні Сили України і наближаємо перемогу разом.

Світла пам'ять! Низько кланяємось.

Прощання відбудеться 10 квітня в Трьох-Анастасіівському соборі у Глухові. Поховають героя у селі Полошки.

Глухівська міська рада