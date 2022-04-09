На Сумщині розслідують катування мирних жителів рашистами За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, військовослужбовці збройних російської федерації під час окупації Тростянецької ТГ викрадали та катували мирних жителів. Зокрема, з власного будинку, погрожуючи зброєю, забрали 32-річного Олександра. Більше доби його тримали в підвалі, били, забрали особисті речі та мобільний телефон.

43-річного Едуарда військові затримали на вулиці. Майже тиждень тримали в приміщенні підвалу залізничного вокзалу в м.Тростянець. Під час перебування у полоні били, порізали ножем ногу, погрожували вбивством. Обох чоловіків відпустили.

Разом з тим, 21 березня 2022 року поблизу с.Білка Тростянецької територіальної громади в силосній ямі знайшли труп зі слідами катування 45-річного Миколи. Його затримали особи, які називають себе військовими РФ, 3 березня 2022 року.

Прокуратура Сумщини