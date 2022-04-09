На Сумщині розслідують катування мирних жителів рашистами

За даними слідства, військовослужбовці збройних російської федерації під час окупації Тростянецької ТГ викрадали та катували мирних жителів. Зокрема, з власного будинку, погрожуючи зброєю, забрали 32-річного Олександра. Більше доби його тримали в підвалі, били, забрали особисті речі та мобільний телефон.
43-річного Едуарда військові затримали на вулиці. Майже тиждень тримали в приміщенні підвалу залізничного вокзалу в м.Тростянець. Під час перебування у полоні били, порізали ножем ногу, погрожували вбивством. Обох чоловіків відпустили.
Разом з тим, 21 березня 2022 року поблизу с.Білка Тростянецької територіальної громади в силосній ямі знайшли труп зі слідами катування 45-річного Миколи. Його затримали особи, які називають себе військовими РФ, 3 березня 2022 року.
Прокуратура Сумщини