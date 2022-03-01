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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:5486

У Сумах проведуть в останню путь захисника України Данііла Ігнатенка

У четвер, 7 квітня, в Сумах відбудеться прощання із сумчанином, військовослужбовцем Даніілом Ігнатенком.

 Хлопець загинув у бою під час відсічі збройної агресії російської федерації 27 березня. 
Мужньому оборонцю української землі і народу у травні виповнилося б лише 19 років.
Церемонія поховання бійця відбудеться на Алеї Героїв завтра, 7 квітня, о 12:00
Общество Загиблий воїн
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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