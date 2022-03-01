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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:40558

Тіло іще одного закатованого чоловіка виявили в с. Боромля - розпочато слідство

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, під час перебування в с. Боромля Охтирського району катували та позбавили життя чоловіка.

Після звільнення селища від російських військ 4 квітня 2022 року його бездиханне тіло виявили на території підприємства. У загиблого було зав’язане обличчя, та зв’язані руки, на правій нозі - рвані рани.

На даний час особа загиблого не встановлена. До цього поблизу ретрансляційної вишки за 2 км від с. Боромля в напрямку м. Тростянець правоохоронці виявили тіло іще одного потерпілого зі слідами насильницької смерті.

Досудове розслідування доручено слідчим відділення поліції #1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.

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