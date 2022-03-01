В Україні через збройну агресію РФ загинула 161 дитина

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Наразі за офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 75, Донецькій - 78, Харківській - 59, Чернігівській - 49, Миколаївський - 34, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
2 квітня поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами м. Вугледар Донецької області.
3 квітня внаслідок обстрілу м. Миколаєва поранено 11 осіб, одна з яких дитина.
Також 3 квітня внаслідок обстрілу м. Харкова поранення отримали троє дітей.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.
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