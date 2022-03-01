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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:114

Голів територіальних громад Сумщини запрошують взяти участь у програмі «Сади Перемоги»

«Сади Перемоги» − це всеукраїнська кампанія, спрямована на ефективне використання доступних земельних ділянок і спрямування всіх ресурсів для вирощування продуктів харчування задля недопущення продовольчої кризи в Україні.

Через війну в Україні, яку розв’язала росія, третина українців можуть мати проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів.

Тому в нашій державі ініційовано впровадження ініціативи «Сади Перемоги» – надання підтримки територіальним громадам та домогосподарствам, які займатимуться городництвом, зберіганням та переробкою продукції тощо.

«Сади Перемоги» – це відповідь українців окупантам на загрозу голоду. Це про самозайнятість сотень тисяч людей, відволікання від психологічного тиску війни і забезпечення харчовими продуктами всю країну. Відтак рекомендуємо громадам активно долучатись до ініціативи. Адже це буде нашим спільним внеском у перемогу України!

Ініціатива «Сади Перемоги» потребує розроблення плану активних дій із самозабезпечення громади основними харчовими продуктами.

11 квітня о 10.00 у рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) відбудеться відеоконференція для представлення головам громад Сумської та Миколаївської областей цієї ініціативи.

Відеоконференція відбудеться через електронну систему zoom. До участі запрошуються і представники засобів масової інформації.

Більше про ініціативу «Сади Перемоги» можна дізнатися за посиланням: https://www.sadyperemohy.org/

 
 
 
Экономика
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