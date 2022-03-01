31 березня в місті Суми працюють продуктові магазини: перелік Актуальна інформація на 31 березня.

ПРОДУКТОВА ХАТКА»:

вул. Охтирська, 26

вул. СКД, 22

вул. Лисенка, 10

вул. Г. Кондратьєва, 165

вул. Привокзальна, 31

АТБ-маркет з 8:00 до 15:00:

вул. Охтирська, 4А

вул. Героїв Крут, 76/3

пр-т М. Лушпи, 12

вул. Харківська, 5/1

вул. Іллінська, 51/1

вул. СКД, 20

вул. Герасима Кондратьєва, 181

АМБАР-маркет з 8:00 до 18:00

М'ЯСОМАРКЕТ з 9:00 до 16:00;

вул. Штепівська, 1

вул. Роменська, 77

вул. Петропавлівська, 76

вул. Супруна, 3а

пр-т М. Лушпи, 13 і 39А

вул. Героїв Крут, 60/4

вул. Троїцька, 29

вул. Ковпака 59/4

М'ЯСНІ МАГАЗИНИ з 09:00 до 16:00:

вул. Кооперативна, 1

вул. Чорновола, 78

пр-т Курський, 133

вул. Харківська, 12

вул. СКД, 8

вул. Металургів, 13

вул. Супруна, 14

вул. Героїв Крут, 36б

вул. Інтернаціоналістів, 21

Центральний ринок, вул. Засумська, 1

ЕКО- маркет з 8:00 до 15:00 (вул. Ковпака з 8:00 до 16:00)

НАШ СУПЕРМАРКЕТ з 8:30 до 16:30:

вул. СКД, 48

пр-т Курський, 81

вул. Роменська, 90

ДАРИ МОРЯ з 8:30 до 15:00

САМ МАРКЕТз 8.00 до 16.00:

вул. Металургів 17/1

пр-т М. Лушпи, 39 і 7/1

пров. 9-го Травня, 10

вул. Харківська, 9

пр-т Курський, 16 і 111 (ТЦ Маяк),

вул. Героїв Крут, 60

вул. Петропавлівська, 76

вул. Інтернаціоналістів, 21

КОШИК

ХЛІБНІ КІОСКИ: 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул. Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка "Укртелеком" (павільйон "Квіти)