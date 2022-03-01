Поліція розшукує безвісти зниклого Олега Веремея

Прикмети розшукуваного Олега Веремея: на зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, темне з сивиною. Був одягнений у напівпальто чорного кольору, чорну шапку, штани сірого кольору, взутий у камуфляжні дуті чоботи.
Особливі прикмети – ампутовані пальці на правій нозі.
Поліцейські не припиняють розшукові заходи та звертаються до громадян: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що може допомогти встановити місце перебування чоловіка, повідомте про це до Конотопського районного відділу поліції за телефоном: 068-070-21-74 або на спеціальну лінію поліції «102». Будемо вдячні за допомогу.
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