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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:45297

Поліція розшукує безвісти зниклого Олега Веремея

Працівники Конотопського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження 49-річного мешканця села Білозерка, який, 23 березня, поїхав з села Дубов’язівка до свого місця проживання та до цього часу не повернувся.

Прикмети розшукуваного Олега Веремея: на зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, темне з сивиною. Був одягнений у напівпальто чорного кольору, чорну шапку, штани сірого кольору, взутий у камуфляжні дуті чоботи.

Особливі прикмети – ампутовані пальці на правій нозі.

Поліцейські не припиняють розшукові заходи та звертаються до громадян: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що може допомогти встановити місце перебування чоловіка, повідомте про це до Конотопського районного відділу поліції за телефоном: 068-070-21-74 або на спеціальну лінію поліції «102». Будемо вдячні за допомогу.

Право Безвісти зникла
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