Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:43

На Донбасі загинув військовий з Ромен

Поховання завтра, 31 березня.

Сумною новиною поділився у фейсбуці мер Ромен Олег Мтогній.
"Загинув наш земляк  СМІЛІН Сергій. Прощання завтра.
 
Військовослужбовець Національної гвардії України СМІЛІН Сергій Сергійович, згідно Указу Президента України від 24.07.2020 був   нагороджений медаллю «ЗА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ УКРАЇНІ» та відзнакою Кіровоградської області «ЗА МУЖНІСТЬ ТА ВІДВАГУ». 
 
Захисник України, загинув 18 березня 2022 року, внаслідок вогнепального поранення на території Волноваського району Донецької області, проявивши мужність та стійкість під час захисту нашої Батьківщини. 
 
31 березня 2022 року Роменська громада проведе в останню путь Героя України.
 
Прощання відбудеться  об 11.00 год. на Алеї Слави.   
 
Щиро співчуваю рідним та близьким. 
 
Вічна пам'ять та слава Герою!" - написав він.
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
На Донбасі загинув військовий з Ромен
Сегодня 22:43
УЗ анонсувала відновлення залізничного сполучення до Тростянця
Сегодня 20:19
У Сумах побільшає комунального транспорту
Сегодня 19:11
Російські окупанти замінували територію Сумщини мінами ПОМ-3 «Медальйон»
Сегодня 18:17
Ситуація в Тростянецькій громаді після звільнення від російських окупантів
Сегодня 17:40
У Сумах шукають веловолонтерів
Сегодня 16:44
На Конотопщині поліцейські викрили жінку, яка займалась незаконним продажем тютюнових виробів
Сегодня 16:15
У Сумах планують вимкнути опалення за тиждень
Сегодня 15:35
Служба зайнятості пропонує вакансії через чат-бот
Сегодня 15:13
view counter

Статьи

Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
Сегодня 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
Сегодня 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
Вчера 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
Вчера 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
27.03.2022 10:50
Особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини під час воєнного стану
26.03.2022 13:52
Що робити при фосфорному бомбардуванні?
24.03.2022 22:27
Місяць незламності України: Сумщина
24.03.2022 18:31
Чи треба буде повертати суми грошових соціальних допомог та субсидій, отримані внаслідок автоматичного продовження на час воєнного стану?
24.03.2022 14:29
Що робити якщо відсутній зв’язок із сімейним лікарем
24.03.2022 09:21
Реєстрація, перереєстрація безробітних та нарахування виплати допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану
24.03.2022 08:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.