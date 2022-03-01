На Донбасі загинув військовий з Ромен Поховання завтра, 31 березня.

Сумною новиною поділився у фейсбуці мер Ромен Олег Мтогній.

"Загинув наш земляк СМІЛІН Сергій. Прощання завтра.

Військовослужбовець Національної гвардії України СМІЛІН Сергій Сергійович, згідно Указу Президента України від 24.07.2020 був нагороджений медаллю «ЗА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ УКРАЇНІ» та відзнакою Кіровоградської області «ЗА МУЖНІСТЬ ТА ВІДВАГУ».

Захисник України, загинув 18 березня 2022 року, внаслідок вогнепального поранення на території Волноваського району Донецької області, проявивши мужність та стійкість під час захисту нашої Батьківщини.

31 березня 2022 року Роменська громада проведе в останню путь Героя України.

Прощання відбудеться об 11.00 год. на Алеї Слави.

Щиро співчуваю рідним та близьким.

Вічна пам'ять та слава Герою!" - написав він.