УЗ анонсувала відновлення залізничного сполучення до Тростянця Укрзалізниця планує за три дні запустити дизель-потяг з Харкова до Тростянця, що на Сумщині

Про це повідомив глава Укрзалізниця Олександр Камишин в Телеграм.

"Уже два дні звільнено Тростянець, Сумська область, Південна залізниця. Доїхали залізницею. Вже за три дні відновимо залізничне сполучення, а ще два дні тому тут був ворог", – вказав він.

У Тростянці розбито вокзал і привокзальну площу, а також депо і багато міської інфраструктури. Попри це, Укрзалізниця готова запустити приміський дизель-поїзд з Харкова до Тростянця.

"Як тільки наші війська звільняють місто, залізниця відбудовує інфраструктуру і відновлює пасажирські поїзди. Так буде скрізь", – вказав він.