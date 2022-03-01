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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
25.03.2022 10:35328

Фото- та відеозйомка переміщень військовослужбовців, зброї і техніки в Україні заборонені

Санкція статті передбачає покарання від трьох до дванадцяти років позбавлення волі.

34 березня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт  №7189 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану».
Відтак Кримінальний кодекс доповнюється статтею 114-2: несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Зокрема покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років загрожує  за поширення інформації про направлення чи  переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України чи Міністерством оборони України або у офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
За поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років  караються вищезазначені дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.
 
Право Заборона Фотозйомка
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